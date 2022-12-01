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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Безумное психологическое давление". В ОК "Юг" призвали украинцев не реагировать на российские вбросы о "решающей ракетной атаке"

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Гуменюк объяснила, насколько реальна "решающая ракетная атака", которой россияне пугают Украину
Гуменюк объяснила, насколько реальна "решающая ракетная атака", которой россияне пугают Украину
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Страна-агрессор Россия может давить на Украину сообщениями о якобы подготовке к "решающей ракетной атаке", чтобы запугать людей. Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 1 декабря в эфире общенационального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

Гуменюк называла появление сообщений о массовой "решающей атаке", в ходе которой оккупанты якобы могут запустить до 200 ракет, элементом гибридной войны, информационным давлением и попытками врага "бряцать оружием".

Спикер отметила, что ВСУ при этом известно, сколько ракет в распоряжении РФ реально есть. Гуменюк считает, что РФ пытается давить там, где оккупантам "не хватает других аргументов". Представитель ОК "Юг" добавила, что запуск российскими войсками ракет без взрывоопасной боевой части – это одно из средств истощения украинской ПВО.

"Мы знаем, сколько ракет у них осталось и какого класса, мы понимаем, что они способны применять их максимально сильно… Но мы также отдаем себе отчет, что износ тех средств, с помощью которых они выпускают ракеты, тоже свои показатели – они также учитываются нашими аналитиками. Это безумное психологическое давление в условиях созданного энергетического кризиса, когда люди напряжены и выискивают момент выплеснуть недовольство", – сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что военные оперативно информируют население Украины о ракетоносителях или других средствах врага, представляющих угрозу, чтобы украинцы были готовы к массированной ракетной атаке.

Спикер ОК "Юг" подтвердила, что российские корабли – носители крылатых ракет в Черном море снаряжены и подготовлены. Кроме того, в воздух время от времени поднимается авиация оккупантов.

Гуменюк отметила, что это может быть и "тактикой нагнетания", и вероятной подготовкой к атаке. Она добавила, что корабли Черноморского флота РФ также задействованы в сборе разведданных для возможной ракетной атаки по Украине.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщал Игнат.

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. Его жертвами стали 12 человек. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 22 ноября выразил мнение, что российская армия из-за дефицита ракет сможет позволить себе не более четырех массированных обстрелов Украины, подобных по масштабу ракетной атаке 15 ноября.

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