"Безумное психологическое давление". В ОК "Юг" призвали украинцев не реагировать на российские вбросы о "решающей ракетной атаке"

Гуменюк называла появление сообщений о массовой "решающей атаке", в ходе которой оккупанты якобы могут запустить до 200 ракет, элементом гибридной войны, информационным давлением и попытками врага "бряцать оружием".

Спикер отметила, что ВСУ при этом известно, сколько ракет в распоряжении РФ реально есть. Гуменюк считает, что РФ пытается давить там, где оккупантам "не хватает других аргументов". Представитель ОК "Юг" добавила, что запуск российскими войсками ракет без взрывоопасной боевой части – это одно из средств истощения украинской ПВО.

"Мы знаем, сколько ракет у них осталось и какого класса, мы понимаем, что они способны применять их максимально сильно… Но мы также отдаем себе отчет, что износ тех средств, с помощью которых они выпускают ракеты, тоже свои показатели – они также учитываются нашими аналитиками. Это безумное психологическое давление в условиях созданного энергетического кризиса, когда люди напряжены и выискивают момент выплеснуть недовольство", – сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что военные оперативно информируют население Украины о ракетоносителях или других средствах врага, представляющих угрозу, чтобы украинцы были готовы к массированной ракетной атаке.

Спикер ОК "Юг" подтвердила, что российские корабли – носители крылатых ракет в Черном море снаряжены и подготовлены. Кроме того, в воздух время от времени поднимается авиация оккупантов.

Гуменюк отметила, что это может быть и "тактикой нагнетания", и вероятной подготовкой к атаке. Она добавила, что корабли Черноморского флота РФ также задействованы в сборе разведданных для возможной ракетной атаки по Украине.