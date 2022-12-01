Беларусь покинули российские самолеты – носители "Кинжалов" – "Беларускі Гаюн"

Три МиГ-31К перебазируются из Беларуси обратно в Россию, сообщает "Беларускі Гаюн" Фото: EPA

"По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" все три сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31К, которые дислоцировались на аэродроме в Мачулищах с 16 октября 2022 года, улетают в РФ", – сказано в сообщении.



В мониторинговой группе уточнили, что Беларусь покидают МиГ-31К с регистрационными номерами RF-92462, RF-92339 и RF-92333. Пункт назначения бортов – аэродром Саваслейка (Нижегородская область, РФ).

"Беларускі гаюн" отмечает, что в Нижегородской области, куда перебазировали самолеты-носители "Кинжалов", находится филиал 4-го государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ.

1 ноября разведка Британии сообщала, что Россия перебросила на территорию Беларуси (аэродром Мачулищи) два истребителя-перехватчика МиГ-31К, способных нести ракеты "Кинжал", и, вероятно, сами ракеты. По мнению минобороны Великобритании, это сделано, чтобы отправить сообщение Западу и создать впечатление, что Беларусь все более вовлечена в войну.

4 ноября служба "Радыё Свабода", ссылаясь на спутниковые снимки компании Planet Labs, сообщила, что на фотографиях военного аэродрома Мачулищи под Минском от 30 октября видны три истребителя МиГ-31К ВКС России, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Рядом с одним из них находился объект, по длине (семь – восемь метров) и форме похожий на ракету "Кинжал".