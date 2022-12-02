Суровикин запретил российским военным разгружать технику и боеприпасы ближе, чем 100 км от линии фронта – Генштаб ВСУ

Об этом 1 декабря на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"По имеющейся информации, учитывая потери, командующий объединением группировки оккупационных войск страны-агрессора генерал [Сергей] Суровикин отдал приказ о запрете проводить любые разгрузочные и загрузочные работы на железнодорожном транспорте, прежде всего – с эшелонами с вооружением и военной техникой и боеприпасами на расстоянии ближе, чем 100 км до линии боевого столкновения", – отметил Громов.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.