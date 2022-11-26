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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Генштабе ВСУ сообщили об уничтожении российских складов боеприпасов в Запорожской области, ранены около 200 оккупантов

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После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области
Фото: ЕРА

Украинские военные нанесли удары по российским складам боеприпасов в Запорожской области. Об этом 26 ноября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Подтверждены потери противника за 24 ноября на временно оккупированной части Запорожской области. В городе Мелитополь уничтожен склад боеприпасов оккупантов, около 50 человек получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Помимо этого, два склада противника были уничтожены в Васильевском районе.

"Здесь до 130 оккупантов ранены, также уничтожены семь единиц военной техники разного типа. Число ликвидированного личного состава врага уточняется", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid024KvKFDVZP4U1YaUrzNg9LKKeAa53CmdJctbSZnhovu5CyDRjhXjnkHYnn1kroQwRl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Мелитополь, Запорожская область, ВСУ, война России против Украины
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