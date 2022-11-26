В Генштабе ВСУ сообщили об уничтожении российских складов боеприпасов в Запорожской области, ранены около 200 оккупантов

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области Фото: ЕРА

"Подтверждены потери противника за 24 ноября на временно оккупированной части Запорожской области. В городе Мелитополь уничтожен склад боеприпасов оккупантов, около 50 человек получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Помимо этого, два склада противника были уничтожены в Васильевском районе.

"Здесь до 130 оккупантов ранены, также уничтожены семь единиц военной техники разного типа. Число ликвидированного личного состава врага уточняется", – отметили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)