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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Симферополе оккупанты сообщают жителям о химической и бактериологической опасности – Генштаб ВСУ

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Россия оккупировала Крым в 2014 году
Россия оккупировала Крым в 2014 году
Фото: ЕРА

В оккупированном Симферополе российские захватчики уведомляют местных жителей о якобы химической и бактериологической опасности. Об этом 25 ноября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"В Симферополе оккупационные власти проводят мероприятия информирования населения о действиях в случае воздушной тревоги, а также химической и бактериологической опасности", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным Генштаба, в Чаплинке Херсонской области оккупанты ищут родственников украинских военнослужащих – участников АТО/ООС и работников силовых структур. Также захватчики ищут брошенные жилые дома для расквартирования личного состава подразделений российских войск.

Помимо этого, в Генштабе сообщили, что противник продолжает давление на работников Запорожской АЭС. По имеющейся информации, работники, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, не допускаются к рабочим местам.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02T9sdYvWGAdXiGRppEnAageB8WVzDTPyA1ZyRkqQGT2cvZ5jJeQDFyj3R1A3HdSm8l

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.

По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крыма, создают оборонительную полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.

Теги: Россия, Крым, Украина, Симферополь, Генштаб ВСУ, оккупация, Запорожская АЭС, ВСУ, Чаплинка, российские военные
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