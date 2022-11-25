В Симферополе оккупанты сообщают жителям о химической и бактериологической опасности – Генштаб ВСУ

"В Симферополе оккупационные власти проводят мероприятия информирования населения о действиях в случае воздушной тревоги, а также химической и бактериологической опасности", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным Генштаба, в Чаплинке Херсонской области оккупанты ищут родственников украинских военнослужащих – участников АТО/ООС и работников силовых структур. Также захватчики ищут брошенные жилые дома для расквартирования личного состава подразделений российских войск.

Помимо этого, в Генштабе сообщили, что противник продолжает давление на работников Запорожской АЭС. По имеющейся информации, работники, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, не допускаются к рабочим местам.