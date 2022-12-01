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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки ликвидировали около 560 российских оккупантов – Генштаб

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Россия в войне против Украины потеряла более 2,9 тыс. танков
Россия в войне против Украины потеряла более 2,9 тыс. танков
Фото: EPA

Силы обороны Украины с 24 февраля ликвидировали около 89 440 российских оккупантов (+560 за последние сутки). Об этом в Facebook 1 декабря сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Другие потери оккупантов составили:

  • танков – 2915 (+1);
  • боевых бронированных машин – 5877 (+5);
  • артиллерийских систем – 1904 (+2);
  • РСЗО – 395;
  • средств ПВО – 210;
  • самолетов – 280;
  • вертолетов – 261;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562;
  • крылатых ракет – 531;
  • кораблей / катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4441 (+12);
  • специальной техники – 163.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0CTPCtmRPd27zAAVi3ghsD9CNXS3pjuCxrvb2dxXVMmwTBzHzJCBrUk88kWEffguZl

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, самолеты, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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