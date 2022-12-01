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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Крупнейшая военная база". В Генштабе ВСУ сообщили, что РФ держит 750 единиц вооружения и техники на севере оккупированного Крыма

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Джанкой и прилегающие районы фактически превратились в крупнейшую военную базу РФ на временно оккупированной территории Крыма, отметил Громов
Джанкой и прилегающие районы фактически превратились в крупнейшую военную базу РФ на временно оккупированной территории Крыма, отметил Громов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия на севере временно оккупированного Крыма удерживает резервы для усиления своих группировок войск на приднепровском и ореховском направлениях.

Об этом 1 декабря на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Город Джанкой и прилегающие районы фактически превратились в крупнейшую военную базу на временно оккупированной территории Крыма, откуда осуществляется передислокация российских оккупационных войск и вооружения и военной техники Вооруженных сил РФ, – сообщил Громов. – По данным разведки, в полевом парке военной техники в районе населенного пункта Медведевка [Джанкойского района] находится около 750 единиц вооружения и военной техники".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Деоккупация Херсона и правобережья Херсонской области (от реки Днепр) создаст угрозу важнейшему маршруту снабжения российских оккупантов из Крыма, сообщали в Минобороны Украины 10 ноября.

Теги: Россия, Крым, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, вооружение, военная техника, разведка, военная база, Джанкой, война России против Украины, брифинг, Алексей Громов
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