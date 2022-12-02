В Генштабе ВСУ назвали приоритеты России в войне против Украины

Громов не исключил вооруженных провокаций со стороны РФ с нарушением госграницы Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 1 декабря на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Приоритетом Российской Федерации остается удержание позиций в Донецкой и Луганской областях, а также сухопутного коридора к временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", – сказал Громов.

По его словам, в течение недели российские войска также вели наступательные действия на харьковском и купянском направлениях, но успеха не имели.

В Генштабе ВСУ ожидают, что противник будет "сохранять военное присутствие в приграничных районах [Черниговской и Сумской областей] с целью недопущения переброски… [украинских] войск на угрожающие направления в районы ведения активных боевых действий", отметил Громов.

Он не исключил вооруженных провокаций со стороны РФ с нарушением госграницы.

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