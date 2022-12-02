В Генштабе ВСУ назвали приоритеты России в войне против Украины

Об этом 1 декабря на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"Приоритетом Российской Федерации остается удержание позиций в Донецкой и Луганской областях, а также сухопутного коридора к временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", – сказал Громов.
По его словам, в течение недели российские войска также вели наступательные действия на харьковском и купянском направлениях, но успеха не имели.
В Генштабе ВСУ ожидают, что противник будет "сохранять военное присутствие в приграничных районах [Черниговской и Сумской областей] с целью недопущения переброски… [украинских] войск на угрожающие направления в районы ведения активных боевых действий", отметил Громов.
Он не исключил вооруженных провокаций со стороны РФ с нарушением госграницы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".