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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Генштабе ВСУ назвали приоритеты России в войне против Украины

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Громов не исключил вооруженных провокаций со стороны РФ с нарушением госграницы
Громов не исключил вооруженных провокаций со стороны РФ с нарушением госграницы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска на востоке Украины сосредотачивают свои усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях, а на купянском, лиманском, новопавловском и ореховском – ведут активную оборону на захваченных рубежах.

Об этом 1 декабря на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Приоритетом Российской Федерации остается удержание позиций в Донецкой и Луганской областях, а также сухопутного коридора к временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", – сказал Громов.

По его словам, в течение недели российские войска также вели наступательные действия на харьковском и купянском направлениях, но успеха не имели.

В Генштабе ВСУ ожидают, что противник будет "сохранять военное присутствие в приграничных районах [Черниговской и Сумской областей] с целью недопущения переброски… [украинских] войск на угрожающие направления в районы ведения активных боевых действий", отметил Громов.

Он не исключил вооруженных провокаций со стороны РФ с нарушением госграницы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".

Теги: Россия, Крым, Украина, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, захват, оккупация, граница, Лиман, провокации, оборона, Орехово, Купянск, наступление, война России против Украины, брифинг, российские оккупанты, Алексей Громов
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