Беларусь в дальнейшем продолжит участвовать в войне России против Украины – Генштаб ВСУ

Об этом 1 декабря на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"В дальнейшем Беларусь продолжит участвовать в российской агрессии против нашего государства. Прежде всего, предоставляя РФ свою территорию и воздушное пространство, запасы боеприпасов и материально-технических средств", – отметил Громов.
В то же время, по его словам, на территории Беларуси признаков формирования противником наступательных группировок пока не обнаружено.
"Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. С целью поддержания войск в готовности к применению в очередной раз был продлен срок проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси до 5 декабря", – подчеркнул Громов.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя главой Белорусского государства Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.
28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявляли, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".