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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Беларусь в дальнейшем продолжит участвовать в войне России против Украины – Генштаб ВСУ

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В Беларуси до 5 декабря в очередной раз был продлен срок проверки боевой готовности Вооруженных сил, отметили в Генштабе ВСУ
В Беларуси до 5 декабря в очередной раз был продлен срок проверки боевой готовности Вооруженных сил, отметили в Генштабе ВСУ 
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений 1-й танковой армии подразделений Западного округа Вооруженных сил (ВС) РФ.

Об этом 1 декабря на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"В дальнейшем Беларусь продолжит участвовать в российской агрессии против нашего государства. Прежде всего, предоставляя РФ свою территорию и воздушное пространство, запасы боеприпасов и материально-технических средств", – отметил Громов.

В то же время, по его словам, на территории Беларуси признаков формирования противником наступательных группировок пока не обнаружено.

"Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. С целью поддержания войск в готовности к применению в очередной раз был продлен срок проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси до 5 декабря", – подчеркнул Громов.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя главой Белорусского государства Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявляли, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Генштаб ВСУ, агрессия, угрозы, воздушное пространство, война России против Украины, проверки, брифинг, Алексей Громов
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