Беларусь в дальнейшем продолжит участвовать в войне России против Украины – Генштаб ВСУ

В Беларуси до 5 декабря в очередной раз был продлен срок проверки боевой готовности Вооруженных сил, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Об этом 1 декабря на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"В дальнейшем Беларусь продолжит участвовать в российской агрессии против нашего государства. Прежде всего, предоставляя РФ свою территорию и воздушное пространство, запасы боеприпасов и материально-технических средств", – отметил Громов.

В то же время, по его словам, на территории Беларуси признаков формирования противником наступательных группировок пока не обнаружено.

"Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. С целью поддержания войск в готовности к применению в очередной раз был продлен срок проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси до 5 декабря", – подчеркнул Громов.