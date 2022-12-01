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С военного полигона в Беларуси сбежали мобилизованные россияне с оружием – СМИ

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Мобилизацию в России объявили в сентябре
Мобилизацию в России объявили в сентябре
Фото: ЕРА (архив)

Военный полигон в Брестской области Беларуси 30 ноября самовольно покинули российские военные, мобилизованные для участия в войне против Украины. Об этом 1 декабря сообщил в Telegrаm журналистский проект из Беларуси "МотолькоПомоги".

"Telegrаm-канал "Посмотри, брехня?" сообщил неподтвержденную информацию, что с полигона "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) сбежали несколько cолдат российской армии. Эту информацию подтверждают источники "МотолькоПомоги". Выяснилось, что вчера после полудня местные жители видели трех – четырех мужчин, которые бежали со стороны полигона", – говорится в сообщении.

Собеседники журналистов утверждают, при себе у сбежавших был автомат Калашникова.

Позже "МотолькоПомоги" отметил, что одного из сбежавших зовут Максим З., он 1996-го или 1997 года рождения.

"Вчера в районе 17.30 одного из солдат видели под Барановичами за 20 км от полигона. Также сообщают, что в самом городе с самого утра ходит "военная комендатура" – солдаты с красно-зелеными нашивками, которых замечают на разных улицах Барановичей", – пишут журналисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. Он тогда говорил, что 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что Путин ежедневно оказывает давление на находящегося при власти в Беларуси с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", Беларусь за семь месяцев передала России более 65 тыс. тонн боеприпасов и 94 танка.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, война, мобилизация, вторжение, война России против Украины, российские военные
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