С военного полигона в Беларуси сбежали мобилизованные россияне с оружием – СМИ

"Telegrаm-канал "Посмотри, брехня?" сообщил неподтвержденную информацию, что с полигона "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) сбежали несколько cолдат российской армии. Эту информацию подтверждают источники "МотолькоПомоги". Выяснилось, что вчера после полудня местные жители видели трех – четырех мужчин, которые бежали со стороны полигона", – говорится в сообщении.

Собеседники журналистов утверждают, при себе у сбежавших был автомат Калашникова.

Позже "МотолькоПомоги" отметил, что одного из сбежавших зовут Максим З., он 1996-го или 1997 года рождения.

"Вчера в районе 17.30 одного из солдат видели под Барановичами за 20 км от полигона. Также сообщают, что в самом городе с самого утра ходит "военная комендатура" – солдаты с красно-зелеными нашивками, которых замечают на разных улицах Барановичей", – пишут журналисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. Он тогда говорил, что 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.