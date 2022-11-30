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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Признаков создания ударной группировки в Беларуси нет – разведка

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На территории Беларуси группировка из 9 тыс. военнослужащих, заявил Скибицкий
На территории Беларуси группировка из 9 тыс. военнослужащих, заявил Скибицкий
Фото: EPA

На территории Беларуси не фиксируется создание мощной наступательной группировки. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона 30 ноября. Видео интервью опубликовал в YouTube "1+1".

"На сегодняшний день мы не наблюдаем создания мощной наступательной группировки, как это было в январе и феврале. В то же время на сегодняшний день это около 9 тыс. военнослужащих", – сказал Скибицкий.

По словам представителя разведки, есть два варианта применения этих военных: либо с территории Беларуси, либо ротационный возврат на территорию Украины, возможно, на харьковское направление. 

"Если говорить о перспективе, угроза сохраняется. Она сохраняется за счет того, что существуют планы применения группировок в Беларуси. Проблема состоит в том, что на сегодняшний день недостаточно вооружения, которое перевезли на территорию Беларуси", – добавил он. 

Сейчас Россия активно снимает вооружение и военную технику со складов хранения, с арсеналов, с центров обеспечения мобилизационного развертывания для того, чтобы восполнить потери и укомплектовать созданные в результате мобилизации соединения и части, рассказал Скибицкий. 

"В целом по Беларуси мы ожидаем активизацию боевой подготовки, потому что с 1 декабря в вооруженных силах этой страны начинается новый учебный год. Войска будут выходить на полигоны, отрабатывать различные вопросы боевого слаживания, проверки родов и войск", – резюмировал он.

28 ноября в ГУР заявляли, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, военные, мобилизация, вооружение, разведка, вторжение, российская агрессия, наступление, война России против Украины, военнослужащий, Вадим Скибицкий
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