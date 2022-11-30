Признаков создания ударной группировки в Беларуси нет – разведка

"На сегодняшний день мы не наблюдаем создания мощной наступательной группировки, как это было в январе и феврале. В то же время на сегодняшний день это около 9 тыс. военнослужащих", – сказал Скибицкий.

По словам представителя разведки, есть два варианта применения этих военных: либо с территории Беларуси, либо ротационный возврат на территорию Украины, возможно, на харьковское направление.

"Если говорить о перспективе, угроза сохраняется. Она сохраняется за счет того, что существуют планы применения группировок в Беларуси. Проблема состоит в том, что на сегодняшний день недостаточно вооружения, которое перевезли на территорию Беларуси", – добавил он.

Сейчас Россия активно снимает вооружение и военную технику со складов хранения, с арсеналов, с центров обеспечения мобилизационного развертывания для того, чтобы восполнить потери и укомплектовать созданные в результате мобилизации соединения и части, рассказал Скибицкий.

"В целом по Беларуси мы ожидаем активизацию боевой подготовки, потому что с 1 декабря в вооруженных силах этой страны начинается новый учебный год. Войска будут выходить на полигоны, отрабатывать различные вопросы боевого слаживания, проверки родов и войск", – резюмировал он.

28 ноября в ГУР заявляли, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".