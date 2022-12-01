Резников: Мы точно будем с вами пить вино в Ялте, это факт. 2023 год звучит очень хорошо

Резников не исключает деоккупации Крыма уже в 2023 году Скриншот: Odesa. LIVE / Facebook

"Я уже отвечал на этот вопрос вашим коллегам-журналистам в Брюсселе, про карты Таро. Наверное, вы слышали мой ответ? Могу добавить, что сейчас хрустальный шар не взял с собой погадать, и небо сейчас чуть [закрыто облаками], поэтому астральная связь чуть сбоит, неустойчивая", – пошутил он в ответ на вопрос, когда именно Украина одержит победу.

Заговорив после этого о прогнозах всерьез, Резников подчеркнул, что речь идет о его личных ощущениях.

"Я вижу, как развивается, события, какая идет динамика. Все, что мы с вами сегодня имеем, – это вроде бы эволюция с точки зрения 30 лет – у нас такого вооружения не было и мы о нем даже мечтать не могли. Но сроки, в которые это происходит, – это революция", – заметил он.

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что россияне сейчас выбрали тактику террора, думая, что они этим испугают украинцев и заставят весь цивилизованный мир отказаться от оказания помощи Украине.

"На самом деле они нас еще больше взбадривают, еще больше украинцев их не просто не любят, а ненавидят, потому что никто уже не простит [оккупантов]. А цивилизованный мир инвестировал уже в нас, они тоже не сдадутся, они хотят этой победы, они хотят быть партнерами в этой победе. И когда мы с вами в Херсоне подняли украинский флаг официально, аплодировали все партнеры, потому что они вкладывались в эту победу, поставляли оружие, вооружения, боеприпасы", – добавил Резников.

Он добавил, что очень хорошо знает, как обсуждалась и готовилась помощь Украине.

Резников резюмировал, что "не знает, когда [Украина добьется победы], но знает как".

"Мы победим. Это точно. И мы будем с вами пить вино в Ялте. Это факт. Почему-то мне кажется, что 2023 год звучит очень хорошо", – подытожил министр обороны.

Отвечая 13 октября на вопрос журналистов о сроках завершения боевых действий и победе ВСУ, Резников отшутился. Фрагмент пресс-конференции обнародовало в Telegram hromadske.

Я извиняюсь, я просто собирался, переодевался и оставил карты Таро в номере. Я не могу сейчас вам сказать, когда [закончится война]", – высказался тогда Резников.