Резников: Мы точно будем с вами пить вино в Ялте, это факт. 2023 год звучит очень хорошо

"Я уже отвечал на этот вопрос вашим коллегам-журналистам в Брюсселе, про карты Таро. Наверное, вы слышали мой ответ? Могу добавить, что сейчас хрустальный шар не взял с собой погадать, и небо сейчас чуть [закрыто облаками], поэтому астральная связь чуть сбоит, неустойчивая", – пошутил он в ответ на вопрос, когда именно Украина одержит победу.
Заговорив после этого о прогнозах всерьез, Резников подчеркнул, что речь идет о его личных ощущениях.
"Я вижу, как развивается, события, какая идет динамика. Все, что мы с вами сегодня имеем, – это вроде бы эволюция с точки зрения 30 лет – у нас такого вооружения не было и мы о нем даже мечтать не могли. Но сроки, в которые это происходит, – это революция", – заметил он.
Глава Минобороны Украины подчеркнул, что россияне сейчас выбрали тактику террора, думая, что они этим испугают украинцев и заставят весь цивилизованный мир отказаться от оказания помощи Украине.
"На самом деле они нас еще больше взбадривают, еще больше украинцев их не просто не любят, а ненавидят, потому что никто уже не простит [оккупантов]. А цивилизованный мир инвестировал уже в нас, они тоже не сдадутся, они хотят этой победы, они хотят быть партнерами в этой победе. И когда мы с вами в Херсоне подняли украинский флаг официально, аплодировали все партнеры, потому что они вкладывались в эту победу, поставляли оружие, вооружения, боеприпасы", – добавил Резников.
Он добавил, что очень хорошо знает, как обсуждалась и готовилась помощь Украине.
Резников резюмировал, что "не знает, когда [Украина добьется победы], но знает как".
"Мы победим. Это точно. И мы будем с вами пить вино в Ялте. Это факт. Почему-то мне кажется, что 2023 год звучит очень хорошо", – подытожил министр обороны.
Отвечая 13 октября на вопрос журналистов о сроках завершения боевых действий и победе ВСУ, Резников отшутился. Фрагмент пресс-конференции обнародовало в Telegram hromadske.
Я извиняюсь, я просто собирался, переодевался и оставил карты Таро в номере. Я не могу сейчас вам сказать, когда [закончится война]", – высказался тогда Резников.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.