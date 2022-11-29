Рассматривается вариант выдворения всех граждан РФ из Крыма после деоккупации – постпред Зеленского

По ее словам, россияне, оказавшиеся на территории полуострова, – один из катализаторов возможного повторения оккупации. Ташева обратила внимание на норму украинского законодательства, согласно которой все иностранцы, которые попали в Крым после 2014 года не через украинские КПП или нарушили сроки пребывания, – проживают там незаконно.
"Решение простое и не противоречит международному праву: население, приехавшее незаконно на территорию полуострова, должно покинуть Автономную Республику Крым и Севастополь путем добровольного выезда или принудительного выдворения", – считает постпред президента.
Ташева отметила, что вариант выдворения всех граждан РФ после деоккупации Крыма "сейчас рассматривается". Рассмотрение каждого дела будет носить индивидуальный характер.
На лояльное отношение, по ее словам, могут расчитывать жены незаконно заключенных крымских активистов: некоторые из них имеют гражданство РФ, но проявляют проукраинскую позицию, освещают условия содержания их мужчин в СИЗО, участвуют в общественном правозащитном движении или предоставляют бесплатную психологическую помощь украинцам во временно оккупированном Крыму.
Также постпред упомянула адвокатов с российским гражданством, которые защищают крымскотатарских и украинских активистов. Некоторые из них переехали в Крым после его оккупации, но борются с несправедливыми решениями, вынесенными против политзаключенных.
Представительство изучает международный опыт выдворения иностранцев, например Хорватии. Когда она освобождала свои территории путем успешных военных операций "Молния" и "Буря", около 200 тыс. сербов оставили временно оккупированные территории самостоятельно.
"Так или иначе, Украина будет нарабатывать свои шаги реинтеграции, которые будут учитывать особенности ситуации на оккупированном полуострове, интересы граждан Украины и современные украинские реалии. Представительство президента Украины в АР Крым продолжает активно работать над этим, ведь деоккупация Крыма – это только вопрос времени, поэтому все механизмы реинтеграции должны быть готовы", – написала представитель Владимира Зеленского в Крыму.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.