Подоляк "гарантировал", что через полгода выйдет в прямой эфир из деоккупированного Крыма

Об этом 27 ноября в эфире телеканала "Freeдом" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
О будущем украинского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году, он предложил поговорить после его деоккупации.
"Через месяцев шесть, я специально поеду на набережную Ялты, там есть у меня свое любимое место… и я хочу с вами… оттуда включусь, гарантирую вам, обязательно включу там телефон и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым свободным. А уже оттуда уедут все русские, которые украли все наше с вами имущество", – сказал Подоляк.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times, что готов рассмотреть вариант освобождения Крыма невоенным путем.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.
По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крыма, создают оборонительную полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.