Подоляк "гарантировал", что через полгода выйдет в прямой эфир из деоккупированного Крыма

Подоляк рассказал, что на набережной Ялты у него есть "свое любимое место" Фото: president.gov.ua

Об этом 27 ноября в эфире телеканала "Freeдом" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

О будущем украинского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году, он предложил поговорить после его деоккупации.

"Через месяцев шесть, я специально поеду на набережную Ялты, там есть у меня свое любимое место… и я хочу с вами… оттуда включусь, гарантирую вам, обязательно включу там телефон и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым свободным. А уже оттуда уедут все русские, которые украли все наше с вами имущество", – сказал Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times, что готов рассмотреть вариант освобождения Крыма невоенным путем.