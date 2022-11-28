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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк "гарантировал", что через полгода выйдет в прямой эфир из деоккупированного Крыма

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Подоляк рассказал, что на набережной Ялты у него есть "свое любимое место"
Подоляк рассказал, что на набережной Ялты у него есть "свое любимое место"
Фото: president.gov.ua

Украина в войне против РФ будет двигаться к деоккупации всех ее территорий, включая Крым, иначе Россия будет пытаться спекулировать на этом и пытаться взять реванш за проигранную войну.

Об этом 27 ноября в эфире телеканала "Freeдом" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.  

О будущем украинского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году, он предложил поговорить после его деоккупации.

"Через месяцев шесть, я специально поеду на набережную Ялты, там есть у меня свое любимое место… и я хочу с вами… оттуда включусь, гарантирую вам, обязательно включу там телефон и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым свободным. А уже оттуда уедут все русские, которые украли все наше с вами имущество", – сказал Подоляк.   

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times, что готов рассмотреть вариант освобождения Крыма невоенным путем.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.

По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крыма, создают оборонительную полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. 

Теги: Россия, Крым, Украина, советник, война России против Украины, имущество, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, деоккупация
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