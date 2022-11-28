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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Медведев пообещал Подоляку "прямое включение" из изолятора в Крыму. Тот возразил, что СИЗО в Ялте – "отличное место" для российских военных преступников

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Подоляк предлагает использовать ялтинский СИЗО для содержания российских военных преступников
Подоляк предлагает использовать ялтинский СИЗО для содержания российских военных преступников
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что трибунал над российскими военными преступниками после окончания войны и освобождения временно оккупированного Крыма от россиян можно провести в Ялте. Об этом он написал 28 ноября в Twitter.

Заявлению Подоляка предшествовал пост в Twitter, которым заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на обещание советника главы ОП через полгода выйти в прямой эфир с ялтинской набережной после изгнания оттуда россиян.

"Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из [московского следственного изолятора] "Лефортово"", – написал Медведев.

Подоляк в своем посте, появившимся спустя несколько часов, не упомянул напрямую Медведева, но продолжил тему и высказал противоположное мнение по поводу использования крымского СИЗО. 

"Следственный изолятор города Ялта – отличное место для содержания российских военных преступников перед специальным трибуналом", – указал он.

По словам Подоляка, "что началось в Крыму, должно там и закончиться".

"Нет другого пути заставить клептоманов уважать международное право как суд в месте, где была учреждена современная ООН", – отметил советник главы ОП, очевидно, имея в виду Ялтинскую конференцию (1945) с участием лидеров СССР, США и Великобритании, посвященную установлению послевоенного мирового порядка.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.

По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крыма, создают оборонительную полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. 

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Крым, Украина, СИЗО, Ялта, захват, оккупация, аннексия, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, международное право, война России против Украины, Лефортово, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация, россияне
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