Медведев пообещал Подоляку "прямое включение" из изолятора в Крыму. Тот возразил, что СИЗО в Ялте – "отличное место" для российских военных преступников

Заявлению Подоляка предшествовал пост в Twitter, которым заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на обещание советника главы ОП через полгода выйти в прямой эфир с ялтинской набережной после изгнания оттуда россиян.

"Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из [московского следственного изолятора] "Лефортово"", – написал Медведев.

Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово» — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) November 28, 2022

Подоляк в своем посте, появившимся спустя несколько часов, не упомянул напрямую Медведева, но продолжил тему и высказал противоположное мнение по поводу использования крымского СИЗО.

"Следственный изолятор города Ялта – отличное место для содержания российских военных преступников перед специальным трибуналом", – указал он.

По словам Подоляка, "что началось в Крыму, должно там и закончиться".

"Нет другого пути заставить клептоманов уважать международное право как суд в месте, где была учреждена современная ООН", – отметил советник главы ОП, очевидно, имея в виду Ялтинскую конференцию (1945) с участием лидеров СССР, США и Великобритании, посвященную установлению послевоенного мирового порядка.