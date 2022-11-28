Медведев пообещал Подоляку "прямое включение" из изолятора в Крыму. Тот возразил, что СИЗО в Ялте – "отличное место" для российских военных преступников

Заявлению Подоляка предшествовал пост в Twitter, которым заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на обещание советника главы ОП через полгода выйти в прямой эфир с ялтинской набережной после изгнания оттуда россиян.
"Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из [московского следственного изолятора] "Лефортово"", – написал Медведев.
Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово»— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) November 28, 2022
Подоляк в своем посте, появившимся спустя несколько часов, не упомянул напрямую Медведева, но продолжил тему и высказал противоположное мнение по поводу использования крымского СИЗО.
"Следственный изолятор города Ялта – отличное место для содержания российских военных преступников перед специальным трибуналом", – указал он.
По словам Подоляка, "что началось в Крыму, должно там и закончиться".
"Нет другого пути заставить клептоманов уважать международное право как суд в месте, где была учреждена современная ООН", – отметил советник главы ОП, очевидно, имея в виду Ялтинскую конференцию (1945) с участием лидеров СССР, США и Великобритании, посвященную установлению послевоенного мирового порядка.
Слідчий ізолятор міста Ялта – чудове місце для утримання російських воєнних злочинців перед спеціальним трибуналом. Що почалося в Криму, має там і закінчитися. Немає іншого шляху змусити клептоманів поважати міжнародне право, як суд у місці, де була заснована сучасна ООН.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 28, 2022
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.
По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крыма, создают оборонительную полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.