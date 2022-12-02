Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины пять ракетных и 30 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

В результате ракетных ударов пострадала гражданская инфраструктура Харьковской и Донецкой областей. В то же время авиаудары были нацелены на позиции украинских войск.
Помимо этого, противник совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов вдоль линии столкновения.
"Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.