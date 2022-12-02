Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины пять ракетных и 30 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

В Генштабе предупредили, что угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры сохраняется по всей Украине Фото: ЕРА

В результате ракетных ударов пострадала гражданская инфраструктура Харьковской и Донецкой областей. В то же время авиаудары были нацелены на позиции украинских войск.

Помимо этого, противник совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов вдоль линии столкновения.

"Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.

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