Мобилизованные оккупанты боятся отправки на передовую и грубо ведут себя с местными жителями – Маляр

По словам Маляр, из разговоров оккупантов стало известно, что надежды российского командования на увеличение боевого потенциала армии за счет мобилизованных оказались напрасными.

Уже в первых боях выяснилось, что мобилизованные россияне боятся отправки на передовую и стремятся избежать участия в боевых действиях.

"Из-за низкого уровня подготовки увеличиваются потери личного состава, в том числе военных с боевым опытом, что приводит к массовому недовольству в подразделениях оккупационных войск", — заявила Маляр.

Замминистра добавила, что общественно-политическая обстановка на временно оккупированных территориях ухудшается из-за прибытия большого количества недавно мобилизованных российских военных.

Большинство из прибывших оккупантов в общественных местах и рынках, где они покупают продукты, напитки и одежду, в отношениях с местными жителями ведут себя вызывающе, проявляют грубость и провоцируют стычки, отметила она.