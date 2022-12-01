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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мобилизованные оккупанты боятся отправки на передовую и грубо ведут себя с местными жителями – Маляр

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Анна Маляр: Мобилизованные россияне опасаются отправки на передовую
Анна Маляр: Мобилизованные россияне опасаются отправки на передовую
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Мобилизация в России не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр 1 декабря на брифинге, транслировавшемся Военным телевидением Украины в YouTube.

По словам Маляр, из разговоров оккупантов стало известно, что надежды российского командования на увеличение боевого потенциала армии за счет мобилизованных оказались напрасными.

Уже в первых боях выяснилось, что мобилизованные россияне боятся отправки на передовую и  стремятся избежать участия в боевых действиях.

"Из-за низкого уровня подготовки увеличиваются потери личного состава, в том числе военных с боевым опытом, что приводит к массовому недовольству в подразделениях оккупационных войск", — заявила Маляр.

Замминистра добавила, что общественно-политическая обстановка на временно оккупированных территориях ухудшается из-за прибытия большого количества недавно мобилизованных российских военных.

Большинство из прибывших оккупантов в общественных местах и рынках, где они покупают продукты, напитки и одежду, в отношениях с местными жителями ведут себя вызывающе, проявляют грубость и провоцируют стычки, отметила она.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

По данным Генштаба ВСУ на 1 декабря, российские оккупанты с 24 февраля потеряли в Украине 89 440 убитыми (+560 за последние сутки). Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют. Также неизвестно, сколько среди убитых оккупантов, счет которым ведет Генштаб ВСУ, наемников ЧВК и боевиков "ЛДНР".

Теги: Россия, мобилизация, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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