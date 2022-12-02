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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Десятками везут "200-х" и "300-х". Оккупанты получили "горячий привет" от ВСУ под Мелитополем

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В городскую больницу Мелитополя десятками везут раненых и погибших оккупантов, сообщил Федоров
В городскую больницу Мелитополя десятками везут раненых и погибших оккупантов, сообщил Федоров
Фото: ria-m.tv (иллюстративное)

Российские оккупационные войска получили "горячий привет" от Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мелитопольском районе Запорожской области.

Об этом 2 декабря в Telegram сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в Мелитопольском районе "рашистам становится адски горячо".

"Неподалеку [населенного пункта] Терпенье оккупанты получили настолько горячий привет от ВСУ, что теперь десятками везут "200-х" и "300-х" в городскую больницу", – написал Федоров.

Российским захватчикам "будет еще горячее – ВСУ обещают", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

22 ноября Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым. По данным Центра национального сопротивления, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя.

30 ноября Федоров рассказал, что на позициях оккупантов в селе под Мелитополем ночью прогремело несколько мощных взрывов.

Теги: Россия, Украина, Мелитополь, Запорожская область, раненые, больница, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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