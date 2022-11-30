На позициях оккупантов в селе под Мелитополем ночью прогремело несколько мощных взрывов – Федоров

"Сегодня ночью не спалось оккупантам поселка Мирное Мелитопольского района. После 1.00 раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные РФ", – написал Федоров.
По его словам, захватчики "настолько мощно "погуляли", что в 30 км от Мирного проснулись даже жители Мелитополя.
Информация о потерях противника уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.
22 ноября Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым. По данным Центра национального сопротивления, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя.