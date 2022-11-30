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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На позициях оккупантов в селе под Мелитополем ночью прогремело несколько мощных взрывов – Федоров

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По словам Федорова, из-за взрывов в Мирном проснулись даже жители Мелитополя, который находится на расстоянии 30 км
По словам Федорова, из-за взрывов в Мирном проснулись даже жители Мелитополя, который находится на расстоянии 30 км
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

На позициях российских оккупантов под Мелитополем Запорожской области ночью прогремело несколько мощных взрывов. Об этом в Telegram 30 ноября сообщил мэр города Иван Федоров.

"Сегодня ночью не спалось оккупантам поселка Мирное Мелитопольского района. После 1.00 раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные РФ", – написал Федоров.

По его словам, захватчики "настолько мощно "погуляли", что в 30 км от Мирного проснулись даже жители Мелитополя.

Информация о потерях противника уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

22 ноября Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым. По данным Центра национального сопротивления, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя.

Теги: Россия, Украина, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, Иван Федоров
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