На позициях оккупантов в селе под Мелитополем ночью прогремело несколько мощных взрывов – Федоров

По словам Федорова, из-за взрывов в Мирном проснулись даже жители Мелитополя, который находится на расстоянии 30 км Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

"Сегодня ночью не спалось оккупантам поселка Мирное Мелитопольского района. После 1.00 раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные РФ", – написал Федоров.

По его словам, захватчики "настолько мощно "погуляли", что в 30 км от Мирного проснулись даже жители Мелитополя.

Информация о потерях противника уточняется.

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