ВСУ нанесли удар по оккупантам в Мелитополе – мэр

"В Мелитополе снова не добрый вечер для рашистов! Жители сообщат о как минимум трех мощных взрывах в южной части города", – написал Федоров.

По предварительной информации, ВСУ ударили по местному аэродрому.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

22 ноября Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым. По данным Центра национального сопротивления, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя.