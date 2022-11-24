ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ нанесли удар по оккупантам в Мелитополе – мэр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По предварительной информации, ВСУ ударили по местному аэродрому
По предварительной информации, ВСУ ударили по местному аэродрому
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины нанесли удар по российским оккупантам в Мелитополе Запорожской области. Об этом в Telegram 24 ноября заявил мэр города Иван Федоров.

"В Мелитополе снова не добрый вечер для рашистов! Жители сообщат о как минимум трех мощных взрывах в южной части города", – написал Федоров.

По предварительной информации, ВСУ ударили по местному аэродрому.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

22 ноября Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым. По данным Центра национального сопротивления, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, Запорожская область, ВСУ, война России против Украины, Иван Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сумская во время отключения света приготовила суп на газовой горелке. Видео
Сумская во время отключения света приготовила суп на газовой горелке. Видео
Осадчая снялась в костюме от украинского бренда за 11,5 тыс. грн. Фото костюма на ведущей и на модели
Осадчая снялась в костюме от украинского бренда за 11,5 тыс. грн. Фото костюма на ведущей и на модели
"На это можно смотреть вечно", "Отдельный вид искусства". Жадан на концерте в Париже собрал для Харькова €1,8 тыс. Фото
"На это можно смотреть вечно", "Отдельный вид искусства". Жадан на концерте в Париже собрал для Харькова €1,8 тыс. Фото
"Украина обязательно победит". Потап отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами
"Украина обязательно победит". Потап отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами
Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта, который занимается эвакуацией детей-сирот
Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта, который занимается эвакуацией детей-сирот
"Прямо как мираж". Фото Зендаи в пустыне собрало более 10 млн лайков менее чем за сутки
"Прямо как мираж". Фото Зендаи в пустыне собрало более 10 млн лайков менее чем за сутки
"Разве можно что-то приготовить с этими ногтями? Тьфу!" В сети обсуждают новый маникюр Гвен Стефани
"Разве можно что-то приготовить с этими ногтями? Тьфу!" В сети обсуждают новый маникюр Гвен Стефани
"Эта история о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте
"Эта история – о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте
Роговцева прочитала на кухне при свечах поэзию Леси Украинки. Видео
Роговцева прочитала на кухне при свечах поэзию Леси Украинки. Видео
Капелла бандуристов сыграла в филармонии концерт без света. 60 артистов спели "Україна є, Україна буде". Фото, видео
Капелла бандуристов сыграла в филармонии концерт без света. 60 артистов спели "Україна є, Україна буде". Фото, видео
Осадчая получила награду от Нацполиции
Осадчая получила награду от Нацполиции
Фронтмен группы "Без Обмежень" показал авто, которое вместе со своими музыкантами купил для украинских защитников
Фронтмен группы "Без Обмежень" показал авто, которое вместе со своими музыкантами купил для украинских защитников
"Гірше, ніж блювота, просто москалота". Защищающий Украину Петр Мага опубликовал четверостишие о "мразьпутине"
"Гірше, ніж блювота, просто москалота". Защищающий Украину Петр Мага опубликовал четверостишие о "мразьпутине"
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович покинул Украину. Фото за границей (223958)
2
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (147956)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни (61020)
4
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем (60586)
5
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео (44187)
6
Невзоров высмеял исполнительницу песни "Русская водка" Цыганову, которая заявила, что исцелила российского оккупанта своим пением (38638)
7
"Мне кажется или она очень хорошо кричит?" В сети обсуждают звук с микрофона Кароль без обработки. Видео (31919)
8
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото (31090)
 
 
 
 