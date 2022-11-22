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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Мелитополе с начала войны похитили более 700 человек – мэр города

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Россияне похищают и пытают жителей Мелитополя, говорит Федоров
Россияне похищают и пытают жителей Мелитополя, говорит Федоров
Фото: EPA

В оккупированном Мелитополе Донецкой области не прекращаются похищения местных жителей, сообщил мэр города Иван Федоров "Радіо Свобода" 22 ноября. По его словам, только с начала ноября в городе пропало шесть мужчин.

"С 24 февраля похищено более 700 человек. В плену на сегодняшний день более 100 жителей. Видим очередные волны похищений. После каждой удачной попытки наших сил сопротивления ликвидировать оккупантов и коллаборантов рашисты окружают районы и проводят обыски", – рассказал он.

По словам Федорова, если у человека дома есть что-нибудь украинское, например, флаг или одежда с символикой, то человека похищают и пытают.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь. Так как областной центр Запорожье захватить не удалось, они назначили Мелитополь "столицей" региона.

22 ноября Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым. По данным Центра национального сопротивления, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя.

Теги: похищение, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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