Оккупанты в Мелитополе с начала войны похитили более 700 человек – мэр города

"С 24 февраля похищено более 700 человек. В плену на сегодняшний день более 100 жителей. Видим очередные волны похищений. После каждой удачной попытки наших сил сопротивления ликвидировать оккупантов и коллаборантов рашисты окружают районы и проводят обыски", – рассказал он.

По словам Федорова, если у человека дома есть что-нибудь украинское, например, флаг или одежда с символикой, то человека похищают и пытают.