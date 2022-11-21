ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле Мелитополя взорвалась база оккупантов – мэр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На базе оккупантов прозвучало три взрыва (фото иллюстративное)
На базе оккупантов прозвучало три взрыва (фото иллюстративное)
Фото: depositphotos.com

Вечером 20 ноября во временно оккупированном поселке Веселом прозвучало три взрыва на базе российских оккупантов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"По уточненной информации, рашисты неудачно покурили на своей же военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств", – написал он.

В офисном здании проживал личный состав, а рядом с ним дислоцировалась военная техника оккупантов.

"Местные жители сообщают о существенных разрушениях, поэтому подсчитываем вражеские потери", – добавил Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: взрыв, война, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
Бывшая невестка Ющенко ездит на авто ценой больше $600 тысяч
Бывшая невестка Ющенко ездит на авто ценой больше $600 тысяч
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
"Милота зашкаливает". Лопес поделилась романтическим роликом с Аффлеком. Видео
"Милота зашкаливает". Лопес поделилась романтическим роликом с Аффлеком. Видео
Солт Бэй нарвался на критику и начал подавать стейки, покрытые золотом
Солт Бэй нарвался на критику и начал подавать стейки, покрытые золотом
  "Какая пустая трата времени каждого", "Чувствую себя преданным". В сети обсуждают якобы совместное фото Месси и Роналду авторства Лейбовиц
  "Какая пустая трата времени каждого", "Чувствую себя преданным". В сети обсуждают якобы совместное фото Месси и Роналду авторства Лейбовиц
  "Этот фильм птица, которая гадит вам на голову". Тарантино назвал худшую киноленту в истории
  "Этот фильм – птица, которая гадит вам на голову". Тарантино назвал худшую киноленту в истории
Мендес и Гослинг все же поженились Daily Mail
Мендес и Гослинг все же поженились – Daily Mail
Печь, гнездо аиста, украинская музыка. Украинцы в Дубае открыли первое украинское заведение Yoy. Фото
Печь, гнездо аиста, украинская музыка. Украинцы в Дубае открыли первое украинское заведение Yoy. Фото
Вакарчук повязал желтую ленту в День достоинства и свободы
Вакарчук повязал желтую ленту в День достоинства и свободы
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото
"С моей любовью". 49-летняя Клум сняла на видео свой поцелуй с молодым мужем
"С моей любовью". 49-летняя Клум сняла на видео свой поцелуй с молодым мужем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (562295)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (151431)
3
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота (53136)
4
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира (51475)
5
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день (46861)
6
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (35423)
7
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео (35051)
8
"Красота – сила страшная". Жена Тигипко снялась в прозрачном корсете (31868)
 
 
 
 