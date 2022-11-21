Возле Мелитополя взорвалась база оккупантов – мэр

"По уточненной информации, рашисты неудачно покурили на своей же военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств", – написал он.
В офисном здании проживал личный состав, а рядом с ним дислоцировалась военная техника оккупантов.
"Местные жители сообщают о существенных разрушениях, поэтому подсчитываем вражеские потери", – добавил Федоров.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.