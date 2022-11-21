Возле Мелитополя взорвалась база оккупантов – мэр

На базе оккупантов прозвучало три взрыва (фото иллюстративное) Фото: depositphotos.com

"По уточненной информации, рашисты неудачно покурили на своей же военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств", – написал он.

В офисном здании проживал личный состав, а рядом с ним дислоцировалась военная техника оккупантов.

"Местные жители сообщают о существенных разрушениях, поэтому подсчитываем вражеские потери", – добавил Федоров.