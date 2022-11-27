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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе коллаборанты ищут пути бегства в Россию – Федоров

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Российские военные обсуждают бегство из оккупированного Мелитополя, говорит мэр
Российские военные обсуждают бегство из оккупированного Мелитополя, говорит мэр
Фото: EPA

Россияне во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области обсуждают план побега и ищут партизан, а коллаборанты терроризируют медиков. Об этом заявил мэр города Иван Федоров во время национального телемарафона 27 ноября, видео он опубликовал в Telegram.

Жители города становятся свидетелями того, как коллаборанты обсуждают пути "эвакуации" в Россию. Такие разговоры ведутся просто на улицах или в кафе, рассказал он.

Мелитопольских медиков заставляют уволиться из украинских больниц и написать заявления о приеме на работу в российские, рассказал Федоров. По его словам, таким образом оккупанты хотят сделать как можно больше людей причастными к их преступлениям.

"Причиной очередного террора является тотальное сопротивление наших медработников – они отказываются сотрудничать с оккупантами", – сказал он. 

Кроме того, по словам Федорова, оккупанты активно рекламируют чат-бот, в котором призывают жителей сдавать "украинских бандитов". За информацию предлагают 500 тыс. руб.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с украинской армией оккупанты зашли в Мелитополь. С тех пор он остается под оккупацией РФ. 

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

Федоров рассказывал, что россияне похищают местных жителей и пытают их, чтобы выбить признание в терроризме и нацизме.

Теги: Мелитополь, партизаны, Запорожская область, война России против Украины, медики, российские оккупанты, Иван Федоров
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