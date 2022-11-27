В Мелитополе коллаборанты ищут пути бегства в Россию – Федоров

Жители города становятся свидетелями того, как коллаборанты обсуждают пути "эвакуации" в Россию. Такие разговоры ведутся просто на улицах или в кафе, рассказал он.
Мелитопольских медиков заставляют уволиться из украинских больниц и написать заявления о приеме на работу в российские, рассказал Федоров. По его словам, таким образом оккупанты хотят сделать как можно больше людей причастными к их преступлениям.
"Причиной очередного террора является тотальное сопротивление наших медработников – они отказываются сотрудничать с оккупантами", – сказал он.
Кроме того, по словам Федорова, оккупанты активно рекламируют чат-бот, в котором призывают жителей сдавать "украинских бандитов". За информацию предлагают 500 тыс. руб.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с украинской армией оккупанты зашли в Мелитополь. С тех пор он остается под оккупацией РФ.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.
Федоров рассказывал, что россияне похищают местных жителей и пытают их, чтобы выбить признание в терроризме и нацизме.