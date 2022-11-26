Оккупанты выбивают из жителей Мелитополя признание в терроризме и нацизме – мэр

"Рашисты организуют застенки и места несвободы в каждом захваченном населенном пункте. В Мелитополе похищенных горожан и жителей района держат в гаражах и помещениях многочисленных комендатур и полиции", – написал он.
По данным мэра Мелитополя, "из гражданских пытками и угрозами выбивают признание в терроризме и нацизме в угоду пропагандистам Кремля".
Федоров повторил информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины о том, что в Пологах Запорожской области оккупанты удерживают пленных бойцов ВСУ и мирных граждан, которых обвиняют в сотрудничестве с силовыми структурами Украины.
"Как видим, пытать, убивать и воровать – вот главные задачи "спецоперации" России", – заявил мэр Мелитополя.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с украинской армией оккупанты зашли в Мелитополь.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.