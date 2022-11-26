Оккупанты выбивают из жителей Мелитополя признание в терроризме и нацизме – мэр

"Рашисты организуют застенки и места несвободы в каждом захваченном населенном пункте. В Мелитополе похищенных горожан и жителей района держат в гаражах и помещениях многочисленных комендатур и полиции", – написал он.

По данным мэра Мелитополя, "из гражданских пытками и угрозами выбивают признание в терроризме и нацизме в угоду пропагандистам Кремля".

Федоров повторил информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины о том, что в Пологах Запорожской области оккупанты удерживают пленных бойцов ВСУ и мирных граждан, которых обвиняют в сотрудничестве с силовыми структурами Украины.

"Как видим, пытать, убивать и воровать – вот главные задачи "спецоперации" России", – заявил мэр Мелитополя.

Война России против Украины. Главное (обновляется)