За сутки украинские военные поразили пять пунктов управления российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"Украинская авиация за текущие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника, а также удар по его взводному опорному пункту", – говорится в сообщении.
По данным ВСУ, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления, позицию средств противовоздушной обороны, два склада боеприпасов, девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также "четыре других важных объекта противника".
Также украинские военные подтвердили информацию о более ранних поражениях объектов врага.
"Подтверждено огневое поражение 1 декабря района сосредоточения живой силы противника на временно занятой территории Запорожской области недалеко от населенного пункта Каменское. Потери оккупантов составили до 100 человек ранеными. Кроме того, в тот же день в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет", – отметили в Генштабе.
Также там рассказали, что в оккупированную Горловку Донецкой области "в результате боевых действий на бахмутском направлении в период с 30 ноября по 1 декабря доставлены до 70 тел погибших оккупантов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью освободили часть территорий Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 2 декабря, составили около 90 090 человек личного состава.