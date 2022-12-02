За сутки украинские военные поразили пять пунктов управления российских оккупантов – Генштаб ВСУ

ВСУ уничтожили уже более 90 тыс. оккупантов по данным Генштаба Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Украинская авиация за текущие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника, а также удар по его взводному опорному пункту", – говорится в сообщении.

По данным ВСУ, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления, позицию средств противовоздушной обороны, два склада боеприпасов, девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также "четыре других важных объекта противника".

Также украинские военные подтвердили информацию о более ранних поражениях объектов врага.

"Подтверждено огневое поражение 1 декабря района сосредоточения живой силы противника на временно занятой территории Запорожской области недалеко от населенного пункта Каменское. Потери оккупантов составили до 100 человек ранеными. Кроме того, в тот же день в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет", – отметили в Генштабе.

Также там рассказали, что в оккупированную Горловку Донецкой области "в результате боевых действий на бахмутском направлении в период с 30 ноября по 1 декабря доставлены до 70 тел погибших оккупантов".

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