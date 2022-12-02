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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки украинские военные поразили пять пунктов управления российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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ВСУ уничтожили уже более 90 тыс. оккупантов по данным Генштаба
ВСУ уничтожили уже более 90 тыс. оккупантов по данным Генштаба
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация Вооруженных сил Украины за сутки нанесла 11 ударов по российским военным объектам в Украине. Об этом проинформировал 2 декабря в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.

"Украинская авиация за текущие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника, а также удар по его взводному опорному пункту", – говорится в сообщении.

По данным ВСУ, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления, позицию средств противовоздушной обороны, два склада боеприпасов, девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также "четыре других важных объекта противника".

Также украинские военные подтвердили информацию о более ранних поражениях объектов врага.

"Подтверждено огневое поражение 1 декабря района сосредоточения живой силы противника на временно занятой территории Запорожской области недалеко от населенного пункта Каменское. Потери оккупантов составили до 100 человек ранеными. Кроме того, в тот же день в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет", – отметили в Генштабе.

Также там рассказали, что в оккупированную Горловку Донецкой области "в результате боевых действий на бахмутском направлении в период с 30 ноября по 1 декабря доставлены до 70 тел погибших оккупантов".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02mFAjtWPtLRewwkChYw918q7dbcaD6AB25z2B7P5sQBdyagtHo1k9Ncj2rook7RPXl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью освободили часть территорий Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 2 декабря, составили около 90 090 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, вооружение, Горловка, вертолет, раненые, артиллерия, вторжение, Купянск, ВСУ, война России против Украины, Каменское, погибшие, потери армии России
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