В Запорожской области оккупанты подожгли училище, чтобы обвинить в этом украинских военных – Генштаб ВСУ

"В населенном пункте Михайловка на временно занятой территории Запорожской области враг с целью обвинения сил обороны Украины в уничтожении гражданской инфраструктуры поджег здание учебного заведения Михайловское высшее профессиональное училище", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на запорожском направлении противник усиливает передовые позиции и ведет оборону.

"Огневое влияние испытали районы населенных пунктов Времовка Донецкой области, Дорожнянка, Загорное, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское в Запорожской области, Никополь и Шолохово Днепропетровской области", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)