Оккупанты отводят подразделения с захваченной части Запорожской области, вывозят имущество – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят для эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, из поселка Михайловка, расположенного недалеко от Днепра, выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений.
"В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество. В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Запорожье захватить им не удалось.
22 ноября мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщал, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым.