Оккупанты отводят подразделения с захваченной части Запорожской области, вывозят имущество – Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ назвал населенные пункты, из которых убираются оккупанты Фото: ЕРА

"По имеющейся информации, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят для эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, из поселка Михайловка, расположенного недалеко от Днепра, выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений.

"В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество. В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)