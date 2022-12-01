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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты отводят подразделения с захваченной части Запорожской области, вывозят имущество – Генштаб ВСУ

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Генштаб ВСУ назвал населенные пункты, из которых убираются оккупанты
Генштаб ВСУ назвал населенные пункты, из которых убираются оккупанты
Фото: ЕРА

Российские оккупанты отводят свои подразделения в Запорожской области. Об этом проинформировал 1 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят для эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, из поселка Михайловка, расположенного недалеко от Днепра, выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений.

"В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество. В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Запорожье захватить им не удалось.

22 ноября мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщал, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, Запорожская область, эвакуация, перепись, война России против Украины, имущество
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