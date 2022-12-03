Российские оккупанты обороняются на всех направлениях, кроме бахмутского и авдеевского – данные Генштаба ВСУ

"Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций. [...] На бахмутском и авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на этих двух направлениях россияне ведут обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В Генштабе ВСУ отметили, что для поддержки своих наземных группировок на авдеевском и бахмутском направлениях враг "активно применяет авиацию".

На купянском, лиманском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях оккупанты обороняются, подчеркнули в командовании Вооруженными силами Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)