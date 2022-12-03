Российские оккупанты обороняются на всех направлениях, кроме бахмутского и авдеевского – данные Генштаба ВСУ

"Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций. [...] На бахмутском и авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что на этих двух направлениях россияне ведут обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
В Генштабе ВСУ отметили, что для поддержки своих наземных группировок на авдеевском и бахмутском направлениях враг "активно применяет авиацию".
На купянском, лиманском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях оккупанты обороняются, подчеркнули в командовании Вооруженными силами Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".