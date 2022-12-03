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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обороняются на всех направлениях, кроме бахмутского и авдеевского – данные Генштаба ВСУ

ВСУ ведут оборонительные бои на Донбассе, отмечает Генштаб
ВСУ ведут оборонительные бои на Донбассе, отмечает Генштаб
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Донецкой области российские оккупанты продолжают попытки наступления на позиции украинских военных. Об этом проинформировал 3 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций. [...] На бахмутском и авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на этих двух направлениях россияне ведут обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В Генштабе ВСУ отметили, что для поддержки своих наземных группировок на авдеевском и бахмутском направлениях враг "активно применяет авиацию".

На купянском, лиманском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях оккупанты обороняются, подчеркнули в командовании Вооруженными силами Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0bP8MfPdeou9CTkyxZ6UJ3ah1jFRrRdApZDEUQ8vSccimHyXMwxEwpP9ZDEyFk96Hl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, оборона, Авдеевка, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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