За сутки ВСУ "приземлили" российский вертолет и шесть беспилотников – Генштаб

Еще 3 успешных атаки совершено по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ, говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки ВСУ сбили российский вертолет и 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

"Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 5 пунктов управления, 2 склада боеприпасов, 11 районов сосредоточения личного состава и 4 других важных объекта российских оккупантов", – проинформировал Генштаб в утренней сводке.

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

По данным Генштаба, с 24 февраля по 2 декабря ВСУ уничтожили 262 российских вертолета и 1564 дрона.