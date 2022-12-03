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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки ВСУ "приземлили" российский вертолет и шесть беспилотников – Генштаб

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С 24 февраля по 2 декабря ВСУ уничтожили 262 российских вертолета и 1564 дрона
С 24 февраля по 2 декабря ВСУ уничтожили 262 российских вертолета и 1564 дрона
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook

Авиация Сил обороны в пятницу нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии. Об этом 3 декабря Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Еще 3 успешных атаки совершено по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ, говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки ВСУ сбили российский вертолет и 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

"Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 5 пунктов управления, 2 склада боеприпасов, 11 районов сосредоточения личного состава и 4 других важных объекта российских оккупантов", – проинформировал Генштаб в утренней сводке.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ioJddEzePNZD3mJUXh4DnFEkMqv1faHBm5UieEyyLEM1jTaNF9poKLuQ1bRZpvKwl

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра

По данным Генштаба, с 24 февраля по 2 декабря ВСУ уничтожили 262 российских вертолета и 1564 дрона.

Теги: Генштаб ВСУ, вертолет, армия РФ, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, российские оккупанты
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