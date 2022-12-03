ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ продолжают отражать атаки оккупантов в Луганской и Донецкой областях – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подразделения Сил обороны Украины остановили наступление РФ в нескольких районах на линиии столкновения
Подразделения Сил обороны Украины остановили наступление РФ в нескольких районах на линиии столкновения
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За последние сутки российские войска нанесли 5 ракетных и 27 авиационных ударов по гражданским объектам и позициям Вооруженных сил Украины вдоль линии столкновения. Об этом 3 декабря в Fаcebook сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, оккупанты совершил 44 удара из реактивных систем залпового огня, говорится в сообщении. Обстрелы РФ зафиксированы на Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлении, на двух последних враг пытается вести наступление.

Также подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, информирует Генштаб.

На Херсонском направлении оккупанты обороняют ранее занятые рубежи. Огневые поражения из артиллерии разных типов получили позиции украинских войск в районах населенных пунктов Дудчаны, Тягинка, Ивановка и Днепровское Херсонской области. Россия не прекращает обстреливать Херсон и его пригороды.

"Продолжается перемещение личного состава и военной техники РФ для комплектования подразделений, понесших потери. Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины", – написал Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.

По данным Генштаба на 2 декабря, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 90 090 российских оккупантов. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 650 захватчиков.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (349514)
2
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (82032)
3
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (52952)
4
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (52722)
5
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе (51205)
6
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса (45012)
7
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап (42138)
8
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги" (41837)
 
 
 
 