ВСУ продолжают отражать атаки оккупантов в Луганской и Донецкой областях – Генштаб ВСУ

Кроме того, оккупанты совершил 44 удара из реактивных систем залпового огня, говорится в сообщении. Обстрелы РФ зафиксированы на Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлении, на двух последних враг пытается вести наступление.

Также подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, информирует Генштаб.

На Херсонском направлении оккупанты обороняют ранее занятые рубежи. Огневые поражения из артиллерии разных типов получили позиции украинских войск в районах населенных пунктов Дудчаны, Тягинка, Ивановка и Днепровское Херсонской области. Россия не прекращает обстреливать Херсон и его пригороды.

"Продолжается перемещение личного состава и военной техники РФ для комплектования подразделений, понесших потери. Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины", – написал Генштаб ВСУ в утренней сводке.