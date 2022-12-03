ВСУ продолжают отражать атаки оккупантов в Луганской и Донецкой областях – Генштаб ВСУ

Кроме того, оккупанты совершил 44 удара из реактивных систем залпового огня, говорится в сообщении. Обстрелы РФ зафиксированы на Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлении, на двух последних враг пытается вести наступление.
Также подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, информирует Генштаб.
На Херсонском направлении оккупанты обороняют ранее занятые рубежи. Огневые поражения из артиллерии разных типов получили позиции украинских войск в районах населенных пунктов Дудчаны, Тягинка, Ивановка и Днепровское Херсонской области. Россия не прекращает обстреливать Херсон и его пригороды.
"Продолжается перемещение личного состава и военной техники РФ для комплектования подразделений, понесших потери. Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины", – написал Генштаб ВСУ в утренней сводке.
В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.
По данным Генштаба на 2 декабря, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 90 090 российских оккупантов. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 650 захватчиков.