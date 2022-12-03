Украинская авиация нанесла 14 ударов по оккупантам, в Донецкой области сбит вражеский самолет – Генштаб ВСУ

Большинство ударов авиации ВСУ, по данным Генштаба, пришлись по сосредоточениям оккупантов и их техники Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны за текущие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов", – говорится в сообщении.

В Генштабе также рассказали, что в районе поселка Подгородное Бахмутского района Донецкой области был сбит вражеский самолет, тип которого еще уточняется.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили два пункта управления, склад боеприпасов и два района сосредоточения личного состава и ВВТ (вооружения и военной техники. – "ГОРДОН") врага", – объяснили в ВСУ.

Украинские военные рассказали и о других потерях оккупантов.

"2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточение противника в городе Старобельск Луганской области потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 – погибшими. В течение 2 декабря в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется", – рассказали в ВСУ.

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