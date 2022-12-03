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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харьковской области после наезда автомобилем на мину погибли два человека – полиция

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Мужчины ехали в село Пашково
Мужчины ехали в село Пашково
Фото: Поліція Харківської області / Fаcebook

В Изюмском районе Харьковской области двое мужчин погибли, наехав на автомобиле "Жигули" на взрывное устройство. Как проинформировала 3 декабря полиция региона, инцидент произошел 1 декабря, о нем стало известно 2 декабря.

"Поступило сообщение о том, что мужчины уехали домой в село Пашково Барвенковской территориальной общины на автомобиле ВАЗ-2106 и связь с ними пропала. Полицейские установили, что 1 декабря на полевой дороге мужчины совершили наезд на неизвестное взрывное устройство. Транспортное средство получило значительные механические повреждения, 59-летний и 44-летний мужчины погибли", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что место, где произошел инцидент, ранее находилось под российской оккупацией.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Полиция призывает граждан быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, передвигаться только по асфальтированным дорогам и в случае обнаружения неизвестных предметов вызвать службу ГСЧС по номеру "101" или звонить на линию "102", – объяснили в полиции.

На фото, которые опубликовало ведомство, видно, что машина, в которой был загружен хлеб, ехала полевыми дорогами.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid02VwcoqRfVUji7D5iFVCY4MTCb2pEA8ckPeohZTgnK9W4nJN7tqycXxTQsVfm8qNF2l

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона. 

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Информация о погибших на минах в Харьковской области появляется регулярно.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, полиция, Харьковская область, хлеб, мины, уголовное производство, погибшие, автомобиль, мужчины
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