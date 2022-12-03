В Харьковской области после наезда автомобилем на мину погибли два человека – полиция

"Поступило сообщение о том, что мужчины уехали домой в село Пашково Барвенковской территориальной общины на автомобиле ВАЗ-2106 и связь с ними пропала. Полицейские установили, что 1 декабря на полевой дороге мужчины совершили наезд на неизвестное взрывное устройство. Транспортное средство получило значительные механические повреждения, 59-летний и 44-летний мужчины погибли", – говорится в сообщении.
В полиции отметили, что место, где произошел инцидент, ранее находилось под российской оккупацией.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
"Полиция призывает граждан быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, передвигаться только по асфальтированным дорогам и в случае обнаружения неизвестных предметов вызвать службу ГСЧС по номеру "101" или звонить на линию "102", – объяснили в полиции.
На фото, которые опубликовало ведомство, видно, что машина, в которой был загружен хлеб, ехала полевыми дорогами.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Информация о погибших на минах в Харьковской области появляется регулярно.