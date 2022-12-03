В Харьковской области после наезда автомобилем на мину погибли два человека – полиция

"Поступило сообщение о том, что мужчины уехали домой в село Пашково Барвенковской территориальной общины на автомобиле ВАЗ-2106 и связь с ними пропала. Полицейские установили, что 1 декабря на полевой дороге мужчины совершили наезд на неизвестное взрывное устройство. Транспортное средство получило значительные механические повреждения, 59-летний и 44-летний мужчины погибли", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что место, где произошел инцидент, ранее находилось под российской оккупацией.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Полиция призывает граждан быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, передвигаться только по асфальтированным дорогам и в случае обнаружения неизвестных предметов вызвать службу ГСЧС по номеру "101" или звонить на линию "102", – объяснили в полиции.

На фото, которые опубликовало ведомство, видно, что машина, в которой был загружен хлеб, ехала полевыми дорогами.