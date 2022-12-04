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Оккупанты угрожают жителям Херсонской области лишать родительских прав, заставляя отдавать детей в школы с российской программой – Генштаб

Оккупанты заставляют жителей захваченных территорий отправлять детей учиться по российской программе, сообщили в Генштабе
Оккупанты заставляют жителей захваченных территорий отправлять детей учиться по российской программе, сообщили в Генштабе
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Российские захватчики на временно оккупированной территории Херсонской области угрозами заставляют местное население отправлять детей в учебные учреждения с российской программой.

Об этом 4 декабря сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. 

"В населенных пунктах временно занятой Херсонской области, российские захватчики угрозами лишения родительских прав заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения для обучения по российской программе", – говорится в сводке. 

Кроме того, оккупанты продолжают мародерить и грабить местное население, сказано в сообщении. 

"Из местных магазинов Новой Каховки российские захватчики вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты. А в Новониколаевке Запорожской области оккупанты численностью до 100 человек 2 декабря организовали проверку документов местных жителей, изъятие личных ценных вещей и бытовой техники", – добавили в Генштабе.  

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Контекст:

О том, что оккупанты угрозами заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской учебной программой, в случае отказа угрожают лишать родительских прав, сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины в июле. Тогда было известно о таких фактах на временно оккупированной территории Запорожской области. 

По данным Центра национального сопротивления, россияне проверяют у детей и их родителей на временно оккупированных территориях, установлены ли на их телефонах приложения украинской онлайн-школы.

"В целом российские школы на временно оккупированных территориях выполняют функцию пропагандистских центров, где свезенные учителя из России насаждают украинским детям свой язык и кремлевское видение оккупации", – сообщали в ЦНС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Херсонская область, угрозы, мародеры, война России против Украины, школы, родители
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