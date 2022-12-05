В Запорожской области произошло несколько взрывов. По данным ОП, два человека погибли, есть раненые

По его словам, несколько взрывов, которые слышали жители, – это вражеские попадания. Кроме того, сработала противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины.

"Часть из взрывов – эхо вражеских прилетов в пригороде. Еще часть – удачная работа сил ПВО. Спасибо нашим воинам за защиту!" – написал Куртев.

Он призвал земляков находиться в укрытиях из-за возможности повторной атаки.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в 14.34 сообщил в Telegram, что удар пришелся по жилым домам в селе Новософиевка Запорожской области, там начались спасательные работы.

Через несколько минут Тимошенко написал о жертвах ракетной атаки в Новософиевке. По его данным, два человека погибли, еще двое ранены.

Глава областной военной администрации Александр Старух позже проинформировал в Telegram, что число раненых выросло до трех. Один из них – ребенок 2021 года рождения.