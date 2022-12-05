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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области произошло несколько взрывов. По данным ОП, два человека погибли, есть раненые

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В селе разрушен жилой дом
В селе разрушен жилой дом
Фото: Александр Старух / Telegram

В результате массированной ракетной атаки России по Украине в Запорожской области зафиксированы "прилеты". Об этом 5 декабря сообщил в Telegrаm секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев.

По его словам, несколько взрывов, которые слышали жители, – это вражеские попадания. Кроме того, сработала противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины.

"Часть из взрывов – эхо вражеских прилетов в пригороде. Еще часть – удачная работа сил ПВО. Спасибо нашим воинам за защиту!" – написал Куртев.

Он призвал земляков находиться в укрытиях из-за возможности повторной атаки.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в 14.34 сообщил в Telegram, что удар пришелся по жилым домам в селе Новософиевка Запорожской области, там начались спасательные работы.

Через несколько минут Тимошенко написал о жертвах ракетной атаки в Новософиевке. По его данным, два человека погибли, еще двое ранены.

Глава областной военной администрации Александр Старух позже проинформировал в Telegram, что число раненых выросло до трех. Один из них – ребенок 2021 года рождения.

Контекст:

5 ноября после 13.00 в Киеве и на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как свидетельствуют данные сайта alerts.in.ua, на момент публикации заметки тревоги не было только в оккупированном Крыму и в западных областях Украины. К 13.45 тревога была по всей Украине, кроме Крыма.

Теги: Россия, Запорожская область, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, взрывы, погибшие, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Александр Старух, Анатолий Куртев
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