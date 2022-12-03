Войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожской области, есть разрушения – ОВА

Об этом глава Запорожской областной государственной военной администрации Александр Старух сообщил в Telegram.
"Ночью враг снова нанес удар по мирным территориям нашей области. В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района разрушены крыши и выбиты стекла зданий, расgоложенных вблизи. По предварительной информации, все люди целые", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.