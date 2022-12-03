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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожской области, есть разрушения – ОВА

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В результате удара есть разрушения в зданиях, возле которых упали ракеты, сообщил Старух
В результате удара есть разрушения в зданиях, возле которых упали ракеты, сообщил Старух
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Ночью 3 декабря российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по территории Запорожской области , по предварительным данным, жертв в результате атаки нет.

Об этом глава Запорожской областной государственной военной администрации Александр Старух сообщил в Telegram. 

"Ночью враг снова нанес удар по мирным территориям нашей области. В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района разрушены крыши и выбиты стекла зданий, расgоложенных вблизи. По предварительной информации, все люди целые", – написал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, Александр Старух
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