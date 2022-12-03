Войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожской области, есть разрушения – ОВА

В результате удара есть разрушения в зданиях, возле которых упали ракеты, сообщил Старух Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Об этом глава Запорожской областной государственной военной администрации Александр Старух сообщил в Telegram.

"Ночью враг снова нанес удар по мирным территориям нашей области. В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района разрушены крыши и выбиты стекла зданий, расgоложенных вблизи. По предварительной информации, все люди целые", – написал он.

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