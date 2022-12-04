В Запорожской области в результате обстрелов повреждены частные дома – глава ОВА

"В результате взрывов на территории частной застройки выбиты стекла, повреждены кровли частных жилых домов, линии электросетей. Пожар был ликвидирован нашими спасателями. К счастью, все люди остались живы и невредимы", – проинформировал Старух.

Вчера россияне также обстреляли населенный пункт области, сообщал глава ОВА. По информации Старуха, были разрушены крыши и выбиты стекла в расположенных вблизи зданиях.