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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области в результате обстрелов повреждены частные дома – глава ОВА

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Оккупанты регулярно обстреливают города Запорожской области
Оккупанты регулярно обстреливают города Запорожской области
Фото: EPA

В результате ночных обстрелов со стороны оккупантов повреждены дома в частном секторе в Запорожской области. Об этом 4 декабря сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"В результате взрывов на территории частной застройки выбиты стекла, повреждены кровли частных жилых домов, линии электросетей. Пожар был ликвидирован нашими спасателями. К счастью, все люди остались живы и невредимы", – проинформировал Старух.

Вчера россияне также обстреляли населенный пункт области, сообщал глава ОВА. По информации Старуха, были разрушены крыши и выбиты стекла в расположенных вблизи зданиях.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Украина, нападение, Запорожская область, обстрелы, взрывы, Александр Старух
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