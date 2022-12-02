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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ISW проанализировали возможный отход российских войск из критических районов Запорожской области

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Аналитики ISW полагают, что у РФ может не хватить ресурсов для обороны ключевых участков фронта, в частности, в Запорожской области
Аналитики ISW полагают, что у РФ может не хватить ресурсов для обороны ключевых участков фронта, в частности, в Запорожской области
Фото: mil.ru

Перемещения российских военных в Запорожской области могут свидетельствовать о том, что российские силы не могут защитить критические районы на фоне усиливающихся украинских ударов. Об этом говорится в оперативной сводке американского Института исследования войны (ISW) за 10 ноября.

Аналитики ISW считают особо примечательным потенциальный уход из Пологов Запорожской области, поскольку поселок находится на критической развязке дорог, и российским силам, вероятно, будет труднее защищать Токмак Запорожской области от возможных украинских операций без контроля над этой развязкой.

"Отход с критической позиции может свидетельствовать о том, что российские войска не могут оборонять всю линию фронта в Запорожской области и отдают предпочтение местам сосредоточения сил. Однако столь же вероятно, что российские силы переориентируют свою группировку в Запорожской области и могут перебросить в эти населенные пункты другой персонал", – говорится в анализе Института.

Кроме того, указывают эксперты, РФ удерживает резервы в Крыму для поддержки оборонительных операций в Запорожской области и на восточном берегу Днепра.

Российские войска также продолжают оборону на линии Сватово-Кременная Луганской области и ведут оборонительные мероприятия с переброской личного состава на восточном берегу Днепра в Херсонской области.

В то же время российские войска продолжают усиливать наступательные операции в районе Авдеевка – Донецк и в районе Бахмута, констатируют в ISW/ 

Отмечается, что российские оккупационные власти продолжают попытки интегрировать оккупированные территории в финансовую и правовую сферу России/ Сообщается также, что российские силы продолжали использовать украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру для поддержки военных действий России в Украине.

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отмечала, что на данном этапе ВСУ считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией на левом берегу Днепра, где враг после отступления из Херсона обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники "и туда достает наша артиллерия".

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.

С 24 февраля по 2 декабря потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 90 090 военных убитыми.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, оборона, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление, ISW
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