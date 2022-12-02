В ISW проанализировали возможный отход российских войск из критических районов Запорожской области

Аналитики ISW полагают, что у РФ может не хватить ресурсов для обороны ключевых участков фронта, в частности, в Запорожской области Фото: mil.ru

Аналитики ISW считают особо примечательным потенциальный уход из Пологов Запорожской области, поскольку поселок находится на критической развязке дорог, и российским силам, вероятно, будет труднее защищать Токмак Запорожской области от возможных украинских операций без контроля над этой развязкой.

"Отход с критической позиции может свидетельствовать о том, что российские войска не могут оборонять всю линию фронта в Запорожской области и отдают предпочтение местам сосредоточения сил. Однако столь же вероятно, что российские силы переориентируют свою группировку в Запорожской области и могут перебросить в эти населенные пункты другой персонал", – говорится в анализе Института.

Кроме того, указывают эксперты, РФ удерживает резервы в Крыму для поддержки оборонительных операций в Запорожской области и на восточном берегу Днепра.

Российские войска также продолжают оборону на линии Сватово-Кременная Луганской области и ведут оборонительные мероприятия с переброской личного состава на восточном берегу Днепра в Херсонской области.

В то же время российские войска продолжают усиливать наступательные операции в районе Авдеевка – Донецк и в районе Бахмута, констатируют в ISW/

Отмечается, что российские оккупационные власти продолжают попытки интегрировать оккупированные территории в финансовую и правовую сферу России/ Сообщается также, что российские силы продолжали использовать украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру для поддержки военных действий России в Украине.