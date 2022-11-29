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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ может нанести новую волну ракетных ударов по Украине в ближайшее время – ISW

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Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Российская армия готовится нанести ракетные удары по Украине в ближайшее время. Об этом 28 ноября сообщает в оперативном анализе американский Институт исследования войны (ISW).

При этом аналитики института считают, что речь идет о сохранении темпов обстрелов, а не об эскалации воздушных атак, для которой у РФ нет достаточного ракетного арсенала.

В ISW напоминают о сообщении представителя оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Натальи Гуменюк о том, что 28 ноября в Черном море заступил на дежурство дополнительный российский ракетоносец, что может быть показателем подготовки к новой волне запусков ракет.

"Однако из-за продолжения деградации российского ракетного арсенала в ходе предварительных ударов Россия, по всей вероятности, стремится поддерживать, а не эскалировать ситуацию", – приходят к выводу военные эксперты.

О том, что новый массированный ракетный удар России по Украине может состояться в любой момент, 28 ноября предупредил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Все предыдущие недели мы видели, что для подготовки подобного массированного ракетного удара им [россиянам] нужно в среднем от семи до 14 дней… С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку", – сказал он.


Контекст:

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. Его жертвами стали 12 человек.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Теги: армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Наталья Гуменюк, ISW
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