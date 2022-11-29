РФ может нанести новую волну ракетных ударов по Украине в ближайшее время – ISW

При этом аналитики института считают, что речь идет о сохранении темпов обстрелов, а не об эскалации воздушных атак, для которой у РФ нет достаточного ракетного арсенала.
В ISW напоминают о сообщении представителя оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Натальи Гуменюк о том, что 28 ноября в Черном море заступил на дежурство дополнительный российский ракетоносец, что может быть показателем подготовки к новой волне запусков ракет.
"Однако из-за продолжения деградации российского ракетного арсенала в ходе предварительных ударов Россия, по всей вероятности, стремится поддерживать, а не эскалировать ситуацию", – приходят к выводу военные эксперты.
О том, что новый массированный ракетный удар России по Украине может состояться в любой момент, 28 ноября предупредил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
"Все предыдущие недели мы видели, что для подготовки подобного массированного ракетного удара им [россиянам] нужно в среднем от семи до 14 дней… С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку", – сказал он.
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. Его жертвами стали 12 человек.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.