РФ может нанести новую волну ракетных ударов по Украине в ближайшее время – ISW

При этом аналитики института считают, что речь идет о сохранении темпов обстрелов, а не об эскалации воздушных атак, для которой у РФ нет достаточного ракетного арсенала.

В ISW напоминают о сообщении представителя оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Натальи Гуменюк о том, что 28 ноября в Черном море заступил на дежурство дополнительный российский ракетоносец, что может быть показателем подготовки к новой волне запусков ракет.

"Однако из-за продолжения деградации российского ракетного арсенала в ходе предварительных ударов Россия, по всей вероятности, стремится поддерживать, а не эскалировать ситуацию", – приходят к выводу военные эксперты.

О том, что новый массированный ракетный удар России по Украине может состояться в любой момент, 28 ноября предупредил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Все предыдущие недели мы видели, что для подготовки подобного массированного ракетного удара им [россиянам] нужно в среднем от семи до 14 дней… С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку", – сказал он.



