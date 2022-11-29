Оккупанты за сутки нанесли девять ракетных и 13 авиационных ударов по Украине. В Генштабе ВСУ предупредили об угрозе новых атак

Противник за сутки совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины Фото: ЕРА

Помимо этого, противник совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

"Сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.

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