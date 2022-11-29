Оккупанты за сутки нанесли девять ракетных и 13 авиационных ударов по Украине. В Генштабе ВСУ предупредили об угрозе новых атак

Помимо этого, противник совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
"Сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.