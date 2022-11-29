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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли девять ракетных и 13 авиационных ударов по Украине. В Генштабе ВСУ предупредили об угрозе новых атак

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Противник за сутки совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины
Противник за сутки совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины
Фото: ЕРА

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли девять ракетных и 13 авиационных ударов по территории Украины. Об этом 29 ноября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, противник совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

"Сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02anHX2sVgMFxJDwyzF6eKZ5hNa1dAadm9VGmkcFQ6sQdbZV4r85JdKbwm8cY6ce4kl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Теги: Россия, Украина, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, российские оккупанты
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