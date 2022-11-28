Оккупанты за сутки обстреляли две общины в Николаевской области

По информации администрации, 27 ноября с 9.10 российские оккупанты наносили удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших не было.
Кроме того, ориентировочно в 9.40 был артиллерийский обстрел береговой линии Куцурубской общины. Пострадавших и разрушений также не было.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
В результате контрнаступления украинской армии в ноябре от оккупантов были освобождены почти вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, и правобережье Херсонской области, включая сам Херсон.