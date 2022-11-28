Оккупанты утром обстреляли Авдеевку, были одиночные прилеты – ОВА

По его словам, в центральной части области были зафиксированы обстрелы Угледара и окрестностей Водяного.

"Также ночью были одиночные прилеты по старой части Авдеевки, а под утро город подвергся артобстрелу. Последствия выясняем", – рассказал Кириленко.

Кроме того, на севере Донецкой области продолжаются массированные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской общине. Также были обстрелы в окрестностях Торецкой общины – последствия выясняются.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".