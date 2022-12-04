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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина возвращается к стабилизационным отключениям света – ДТЭК

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Свет снова будут выключать по графику
Свет снова будут выключать по графику
Фото: EPA

С 5 декабря Украина возвращается к графикам стабилизационных отключений электричества вместо экстренных. Об этом сообщает компания ДТЭК 4 декабря в Telegram.

Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской областях, где 1 декабря были введены экстренные отключения электроэнергии. При этом в компании отметили, что ситуация в энергосистеме остается сложной.

"Поэтому просим с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше", – говорится в сообщении.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

Теги: электричество, ДТЭК, электроэнергия, отключение света, война России против Украины
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