Украина возвращается к стабилизационным отключениям света – ДТЭК

Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской областях, где 1 декабря были введены экстренные отключения электроэнергии. При этом в компании отметили, что ситуация в энергосистеме остается сложной.
"Поэтому просим с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше", – говорится в сообщении.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.