Украина возвращается к стабилизационным отключениям света – ДТЭК

Свет снова будут выключать по графику Фото: EPA

Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской областях, где 1 декабря были введены экстренные отключения электроэнергии. При этом в компании отметили, что ситуация в энергосистеме остается сложной.

"Поэтому просим с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше", – говорится в сообщении.