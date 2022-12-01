В Киеве, Одессе, Днепре 1 декабря – экстренные отключения электричества, графики не действуют – ДТЭК

Стабилизационные графики пока не действуют.

"Мы стараемся как можно быстрее вернуться к отключениям по графику, но действуем в соответствии с ситуацией в энергосистеме", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что информация может изменяться несколько раз в сутки.