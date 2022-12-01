В Киеве начали отключать от света дома, подключенные к линиям вместе с объектами критической инфраструктуры

В Киеве до сих пор применяются экстренные отключения света, отметили в Yasno Фото: EPA

По его словам, 28 ноября жителей Киева отключали от света в среднем на девять часов, 29 ноября – менее чем на семь часов в сутки, а 30 ноября в течение дня были отключены на 5 тыс. клиентов меньше, чем накануне (953 тыс.).

В то же время в столице до сих пор применяются экстренные отключения электроэнергии, стабилизационные графики пока не работают.

"Второе. В любом населенном пункте есть объекты критической инфраструктуры, которые важно как можно скорее запитать. Их подключают самыми первыми, и они не участвуют в экстренных отключениях. Список таких объектов определяет местная власть, – написал Коваленко. – Вместе с ними к линиям могут быть подключены обычные жилые дома. Если их можно переключить на другую линию, которая выключается, то энергетики их переключают. Это небыстрый процесс, однако с хорошим прогрессом: раньше на столицу таких домов было 2 тыс., сейчас – 745".

Однако, как указал Коваленко, есть дома, которые нельзя переподключить на другую линию.

"И по ним ожидается административное решение – ручное отключение, которое должны делать ЖЭК/ОСМД или управляющие компании. Посмотрим, насколько это будет рабочая схема", – резюмировал представитель Yasno.