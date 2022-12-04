Оккупанты обстреляли Сумскую область, повреждены дома и линии электропередачи – глава ОВА

"Семь поврежденных домов, и частично разрушены хозяйственные постройки. Таковы последствия обстрелов одного из пограничных сел Новослободской общины", – написал он.

По его словам, россияне обстреляли приграничную территорию региона из ствольной артиллерии.

"На нашей территории разорвалось пять снарядов. Они и наделали бедствия, ведь разрывы были как раз рядом с человеческими жилищами. Также повреждены линии электропередачи. Там работают ремонтные бригады", – сообщил Живицкий.

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