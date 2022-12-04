Оккупанты обстреляли Сумскую область, повреждены дома и линии электропередачи – глава ОВА

"Семь поврежденных домов, и частично разрушены хозяйственные постройки. Таковы последствия обстрелов одного из пограничных сел Новослободской общины", – написал он.
По его словам, россияне обстреляли приграничную территорию региона из ствольной артиллерии.
"На нашей территории разорвалось пять снарядов. Они и наделали бедствия, ведь разрывы были как раз рядом с человеческими жилищами. Также повреждены линии электропередачи. Там работают ремонтные бригады", – сообщил Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от российских оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.