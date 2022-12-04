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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Сумскую область, повреждены дома и линии электропередачи – глава ОВА

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Оккупанты вновь обстреляли приграничье Сумской области
Оккупанты вновь обстреляли приграничье Сумской области
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Российские оккупанты обстреляли Сумскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram 4 декабря.

"Семь поврежденных домов, и частично разрушены хозяйственные постройки. Таковы последствия обстрелов одного из пограничных сел Новослободской общины", – написал он.

По его словам, россияне обстреляли приграничную территорию региона из ствольной артиллерии.

"На нашей территории разорвалось пять снарядов. Они и наделали бедствия, ведь разрывы были как раз рядом с человеческими жилищами. Также повреждены линии электропередачи. Там работают ремонтные бригады", – сообщил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от российских оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, электричество, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
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