Россияне снова обстреляли Сумскую область, есть повреждения – глава обладминистрации

"В течение дня россияне обстреляли Эсманьскую общину. По одному из приграничных сел ударили из минометов 120 мм калибра. Четыре мины разорвались на нашей территории", – написал он.
По данным Живицкого, в результате обстрела повреждения получили мастерская одного из местных предприятий и линия электропередач.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от российских оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.