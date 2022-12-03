Россияне снова обстреляли Сумскую область, есть повреждения – глава обладминистрации

"В течение дня россияне обстреляли Эсманьскую общину. По одному из приграничных сел ударили из минометов 120 мм калибра. Четыре мины разорвались на нашей территории", – написал он.

По данным Живицкого, в результате обстрела повреждения получили мастерская одного из местных предприятий и линия электропередач.

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