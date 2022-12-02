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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли 76 ударов по Сумской области, на одно из сел сбросили взрывчатку с квадрокоптера – ОВА

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В результате обстрела оккупантами Зноб-Новгородской общины повреждены склады местного хозяйства, отметил Живицкий
В результате обстрела оккупантами Зноб-Новгородской общины повреждены склады местного хозяйства, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска в течение дня 2 декабря нанесли 76 ударов из разных видов вооружения по территории Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Краснопольской и Белопольской общин в Сумской области (по состоянию на 21.30).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, по Середино-Будской общине россияне ударили из миномета (один "прилет") и САУ (22 "прилета"), обошлось без разрушений.

"Краснопольская община: на одно из приграничных сел армейцы РФ сбросили с квадрокоптера взрывчатку (ВОГ). Без последствий, – написал руководитель ОВА. – По Зноб-Новгородской общине россияне били из минометов 120 мм калибра. 21 мина взорвалась на нашей территории. В результате обстрела повреждены склады местного хозяйства. Также после 19.00 был обстрел этого же села одновременно из реактивной системы залпового огня (шесть "прилетов") и САУ (четыре "прилета"). Без пострадавших".

Кроме того, российские оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Белопольскую общину, был зафиксирован 21 "прилет" – без жертв, резюмировал Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid02edd43W8J4htxQ6quwN3wdybM45oZhGDq7MYhcPBzh5i2WtsrU48EmgPFsHbRfso5l

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные ежедневно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Так, 30 ноября в результате обстрела оккупантов по Белопольской общине погиб 15-летний подросток.

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