В результате ракетной атаки есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры – "Укрэнерго"

Из-за этого начались аварийные отключения света, говорится в сообщении.

"Диспетчеры "Укрэнерго" работают над удержанием баланса в энергосистеме. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях", – написала пресс-служба.

После 13.00 в Киеве и на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram: "Тревогу не игнорируйте, отобьемся". Его заместитель Кирилл Тимошенко призвал украинцев пройти в укрытия.

На момент публикации заметки было известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской области. Без электричества осталась часть Кривого Рога (Днепропетровской области).

В связи с ракетной атакой и воздушной тревогой в Киеве изменился режим работы метро. Ряд станций поезда проезжают без остановок из-за большого количества киевлян на платформах.