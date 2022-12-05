В Киеве из-за тревоги метро не ходит по наземным участкам и не останавливается на некоторых станциях – Кличко

По его словам, ряд станций поезда проезжают без остановок из-за большого количества киевлян на платформах.

"Высадка пассажиров пока может не производиться из-за большого количества людей на подземных станциях. Жители и гости столицы используют метрополитен как укрытие. Воздушная тревога в Киеве продолжается", – написал он.

Также Кличко проинформировал, что во время ракетной опасности метро не курсирует по наземным участкам. Мэр призвал горожан не покидать убежища.

"Суспільне" в Тelegram опубликовало видео как сотни людей с детьми и домашними животными прятались от ракет на платформах и в переходах метро.