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КИЕВ

Кличко рассказал, как будут работать транспорт и магазины в Киеве в случае полного блэкаута

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Из-за российских атак в Украине начали вводить временные отключения света
Фото: EPA

В случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия электроснабжения в Киеве на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы. Проезд будет бесплатным. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в своем Telegram.

Кличко добавил, что все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом горючего и обладают автоматическими источниками энергии. В частности, бензиновыми и дизельными генераторами. Поэтому город может обеспечить минимальный объем технологического процесса подготовки и выпуска автобусов на маршруты. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей.

Движение поездов метрополитена в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения будет приостановлено. 45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

На станциях подземки будут доступны:

  • интернет-связь;
  • электроэнергия (возможность подзарядки мобильных телефонов и других гаджетов);
  • питьевая вода;
  • санитарные узлы.

Средняя температура на станциях метро составляет +12...+14 °C. Поэтому нужно одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи, отметил Кличко.

Станции наземного участка метрополитена не будут использоваться для нужд гражданской защиты (как укрытие населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и во время действия воздушной тревоги).

Кроме того, в случае блэкаута в столице будут продолжать работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и ТРЦ, сказал мэр.

Власти Киева уже составили перечень с указанием адресов торговых сетей, продуктовых рынков, магазинов (супермаркетов) и ТРЦ, которые будут продолжать работать на автономных источниках питания, чтобы обеспечить потребности киевлян в продуктах питания, воде, бытовых и промышленных товарах.

График работы торговых сетей, магазинов, рынков в условиях отсутствия электроснабжения может быть сокращен.

Адреса супермаркетов тут, адреса ТРЦ тут, адреса рынков тут.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. По подсчетам "Укрэнерго", произошло семь волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

В результате обстрелов и повреждений объектов энергосистемы 23 ноября четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. Украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

Полностью восстановить энергосистему Украины зимой невозможно, заявил 29 ноября глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, война, маршрут, автобус, электроэнергия, электроснабжение, война России против Украины, поезд, энергосистема, энергия, метрополитен
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