Кличко рассказал, как будут работать транспорт и магазины в Киеве в случае полного блэкаута

Кличко добавил, что все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом горючего и обладают автоматическими источниками энергии. В частности, бензиновыми и дизельными генераторами. Поэтому город может обеспечить минимальный объем технологического процесса подготовки и выпуска автобусов на маршруты. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей.

Движение поездов метрополитена в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения будет приостановлено. 45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

На станциях подземки будут доступны:

интернет-связь;

электроэнергия (возможность подзарядки мобильных телефонов и других гаджетов);

питьевая вода;

санитарные узлы.

Средняя температура на станциях метро составляет +12...+14 °C. Поэтому нужно одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи, отметил Кличко.

Станции наземного участка метрополитена не будут использоваться для нужд гражданской защиты (как укрытие населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и во время действия воздушной тревоги).

Кроме того, в случае блэкаута в столице будут продолжать работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и ТРЦ, сказал мэр.

Власти Киева уже составили перечень с указанием адресов торговых сетей, продуктовых рынков, магазинов (супермаркетов) и ТРЦ, которые будут продолжать работать на автономных источниках питания, чтобы обеспечить потребности киевлян в продуктах питания, воде, бытовых и промышленных товарах.

График работы торговых сетей, магазинов, рынков в условиях отсутствия электроснабжения может быть сокращен.

Адреса супермаркетов тут, адреса ТРЦ тут, адреса рынков тут.